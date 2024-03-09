Пропалестинские активисты порезали портрет лорда Бальфура в Кембридже

В ноябре 1917 года «Декларация Бальфура» была направлена представителю британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду. В ней говорилось, что Лондон благосклонно относится «к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине и приложит все усилия для облегчения достижения этой цели». Некоторые историки считают это отправной точкой арабо-израильского конфликта, отмечает Би-би-си.