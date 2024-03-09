Пропалестинские активисты порезали портрет лорда Бальфура в Кембридже

Активисты организации Palestine Action испортили портрет бывшего премьер-министра и главы МИД Великобритании Артура Бальфура, висевший в Тринити-колледже Кембриджского университета. Об этом сообщает Би-би-си.
Картину порезали и облили красной краской. Полиция начала расследование, пока никто не арестован. Активисты объяснили свое поведение тем, что Бальфур — колониальный управленец, который содействовал образованию государства Израиль.
В ноябре 1917 года «Декларация Бальфура» была направлена представителю британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду. В ней говорилось, что Лондон благосклонно относится «к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине и приложит все усилия для облегчения достижения этой цели». Некоторые историки считают это отправной точкой арабо-израильского конфликта, отмечает Би-би-си.
Портрет Бальфура, висевший в Тринити-колледже, написан в 1914 году англ-венгерским художником Филиппом Алексисом де Ласло.
Заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден заявил, что виновные в порче картины должны ответить по закону. Советник правительства по вопросам политического насилия Джон Вудкок назвал действия активистов возмутительными.
Недавно активистки облили кашей и джемом бюст королевы Виктории в шотландском Глазго. На постаменте с бюстом они написали ругательство. Так девушки хотели привлечь внимание к проблеме продовольственной безопасности.