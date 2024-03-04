Активистки облили кашей и джемом бюст королевы Виктории в Шотландии

Активистки проекта This Is Rigged облили кашей и джемом бюст королевы Виктории в музее Келвингроув в шотландском Глазго. На постаменте с бюстом они написали «cunt» (непристойное обозначение женского полового органа), а затем приклеили себя к статуе, сообщает The Guardian.
30-летняя Сорча Ни Мхайртин и 23-летняя Ханна Тейлор хотели таким образом привлечь внимание к проблеме продовольственной безопасности.
«Мы отказываемся от возвращения в викторианскую эпоху. Растет число заболеваний, вызванных голоданием, включая цингу и рахит, — заявили активистки. — Свобода начинается с завтрака, и если ты этого не понимаешь, мы ткнем тебе этим в лицо. Еда — это право человека, и мы взываем к прогнившим системам, которые приносят страдания».
Полиция задержала активисток, а затем отпустила под обязательство явиться в суд. Их подозревают в вандализме.
Ранее в этом году участники This Is Rigged захватили столовую в Холирудском дворце — официальной резиденции британских монархов в Шотландии.