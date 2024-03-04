Активистки облили кашей и джемом бюст королевы Виктории в Шотландии

«Мы отказываемся от возвращения в викторианскую эпоху. Растет число заболеваний, вызванных голоданием, включая цингу и рахит, — заявили активистки. — Свобода начинается с завтрака, и если ты этого не понимаешь, мы ткнем тебе этим в лицо. Еда — это право человека, и мы взываем к прогнившим системам, которые приносят страдания».