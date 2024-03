Активистки облили кашей и джемом бюст королевы Виктории в Шотландии

Активистки проекта This Is Rigged облили кашей и джемом бюст королевы Виктории в музее Келвингроув в шотландском Глазго. На постаменте с бюстом они написали «cunt» (непристойное обозначение женского полового органа), а затем приклеили себя к статуе, сообщает The Guardian.