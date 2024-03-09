Байопик о Майкле Джексоне, вероятно, представит его невиновным в педофилии

Байопик о Майкле Джексоне представит певца невиновным в педофилии, делает вывод журналист Мэттью Беллони в материале издания Puck. К нему в руки попала копия сценария картины, съемки которой начались в конце января и которая выйдет в апреле 2025 года.
Согласно материалу, созданный Джоном Логаном («Гладиатор», «Авиатор», «Скайфол», «Спектр») сценарий фильма коснется обвинений певца в издевательствах над детьми на ранчо Неверленд. Однако Беллони подчеркивает, что авторы, скорее всего, попробуют убедить зрителей в невиновности артиста.
«Если сценарий в том виде, в котором он написан, окажется на экране — а это большая оговорка, потому что слова и сцены часто меняются во время съемок, и не все попадает в финальную версию, — он вызовет очень много споров. Фильм не просто уделяет этой теме внимание, но и очень хочет убедить в невиновности Майкла», — пишет Беллони.
Журналист не стал целиком пересказывать сценарий готовящейся ленты из уважения к создателям готовящегося проекта. Однако он сообщил, что в прочитанной им версии Джексон встречает в особняке полицейских, прибывших по заявлению родителей 13-летнего Джордана Чандлера и обвинению в домогательствах.
Беллони утверждает, что сценарий приуменьшает претензии к Джексону, а в одной из сцен адвокаты артиста Джон Бранка и Джонни Кокран называют обвинения попыткой «вымогательства». Кроме того, у Бранки есть такая реплика: «Я беспокоюсь не о детях, а о родителях. [Майкл] открывает двери множеству людей, которых мы не знаем. А в мире много жадных людей».
«Это нападение, эта обжигающая травма потрясет [Джексона] до глубины души и будет преследовать всю жизнь», — якобы говорит сценарий о состоянии музыканта после встречи с полицией. В другой сцене авторы сценария якобы пишут, что представшей перед судом по семи пунктам обвинения в растлении детей поп-звезде было «необыкновенно комфортно в присутствии детей».
Беллони отмечает, что в целом сценарий затрагивает эти темы, пытаясь очистить образ певца и представить его как трагическую, эксплуатируемую фигуру, а тягу к детям объясняет потерей юности из‑за раннего успеха Jackson 5 и жестокого отношения отца Джо Джексона. Последнего играет Колман Доминго.
«Вас ведут к мысли, что жестокий отец превратил Майкла Джексона в ужасно неуверенного в себе, но безобидного Питера Пэна и заставил постоянно переживать детство, которого у него не было. И в конечном итоге это было использовано плохими людьми, пытавшимися использовать его в своих целях. Что интересно, так это то, насколько агрессивно сценарий стремится выставить Майкла невиновным», — пишет Беллони.
Синопсис «Майкла» гласит, что лента представит зрителям захватывающий и честный портрет блестящего, но сложного человека, ставшего королем поп-музыки. Кроме того, продюсерами фильма стали соисполнители наследства певца Джон Бранка и Джон МакКлейн, которые должны проконтролировать, как в нем будут показаны многочисленные обвинения. К тому же роль музыканта играет его племянник Джаафар Джексон.