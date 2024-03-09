Байопик о Майкле Джексоне, вероятно, представит его невиновным в педофилии

«Если сценарий в том виде, в котором он написан, окажется на экране — а это большая оговорка, потому что слова и сцены часто меняются во время съемок, и не все попадает в финальную версию, — он вызовет очень много споров. Фильм не просто уделяет этой теме внимание, но и очень хочет убедить в невиновности Майкла», — пишет Беллони.