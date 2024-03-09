Baza: московскую полицию перевели на усиленный режим из‑за предупреждений о терактах

Сегодня в 16:05
Фото: Фотобанк Moscow-Live/Flickr

В Москве полицейских перевели на усиленный режим работы, сообщает Baza. По данным телеграм-канала, это связано с предупреждением посольства США о возможных терактах в столице.

Число патрульных групп в центре города увеличено в два-два с половиной раза, на дежурство отправили и сотрудников в гражданской одежде. В составе каждого патруля должна быть девушка, пишет Baza. Предположительно, это связано с тем, что проверять необходимо и мужчин, и женщин.

В ночь на 8 марта посольство США в Москве на англоязычной версии своего сайта сообщило, что в ближайшие два дня экстремисты готовят теракты в российской столице. Сообщалось, что террористы планируют атаковать большие скопления людей, включая концерты.

Дипмиссия призвала американских граждан отказаться от поездок в Россию, а тех, кто находится в Москве, — избегать больших скоплений людей и массовых мероприятий. Госдеп повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального, четвертого. Планы экстремистов в пресс-релизе посольства описываются как «неизбежные» (imminent).

Позже аналогичные предупреждения на своих сайтах разместили представительства еще семи стран, включая Великобританию, Канаду, Швецию, Германию и Южную Корею. Из‑за сообщений о возможных терактах движение жен мобилизованных «Путь Домой» отказалось от еженедельной акции возложения цветов к памятнику неизвестному солдату у Кремля.

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