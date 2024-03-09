Baza: московскую полицию перевели на усиленный режим из‑за предупреждений о терактах

Число патрульных групп в центре города увеличено в два-два с половиной раза, на дежурство отправили и сотрудников в гражданской одежде. В составе каждого патруля должна быть девушка, пишет Baza. Предположительно, это связано с тем, что проверять необходимо и мужчин, и женщин.