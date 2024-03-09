Армения рассматривает вступление в Евросоюз

Власти Армении обсуждают вступление страны в Евросоюз. Об этом в эфире турецкого телеканала TRT World сообщил глава армянского МИДа Арарат Мирзоян. Он отметил, что пока никто не может предугадать исход этого процесса.
«Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять последние три-четыре года, в Армении активно обсуждают существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, что среди них также есть идея членства в ЕС», — заявил министр.
По словам Мирзояна, Евросоюз и США содействуют демократическим реформам и институциональным преобразованиям в Армении.
«Мы углубляем отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи, или, к примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим отношения с Индией. <…> В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями», — добавил он.
В декабре 2023 года МИД Армении приветствовал переговоры Украины и Молдавии с ЕС о членстве. Мирзоян тогда сказал, что у армянского народа тоже есть европейские стремления.
Министр отмечал, что Армения четко выбрала путь демократизации и реформ и полна решимости продолжать его при значительной поддержке ЕС. Он подчеркивал, что Ереван намерен сблизиться с Евросоюзом так тесно, насколько ЕС сочтет это возможным.
Отношения Армении и России ухудшились во время конфликта Еревана и Баку, итогом которого стал полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом. Во время боев Армения запрашивала помощь у ОДКБ, но организация выступила за решение проблемы несиловым путем, и Ереван был вынужден согласиться на условия Баку.