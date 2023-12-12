МИД Армении заявил о европейских стремлениях и приветствовал переговоры Украины о членстве в ЕС

Армения приветствует переговоры Украины и Молдавии с Евросоюзом о членстве, у армянского народа тоже есть европейские стремления. Об этом на министерской встрече Восточного партнерства в Брюсселе заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян.
«Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления», — цитирует его слова ТАСС.
Мирзоян отметил, что Армения четко выбрала путь демократизации и реформ и полна решимости продолжать его при значительной поддержке ЕС. Он подчеркнул, что Ереван намерен сблизиться с Евросоюзом так тесно, насколько ЕС сочтет это возможным.
«Последним проявлением нашей решимости стала ратификация Римского статута в Армении. Присоединившись к Международному суду, Армения способствовала укреплению международной правовой системы, одновременно подтвердив суверенное право принимать решения исходя из собственных национальных интересов», — добавил министр.
Отношения Армении и России ухудшились во время конфликта Еревана и Баку, итогом которого стал полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом. Во время боев Армения запрашивала помощь у ОДКБ, но организация выступила за решение проблемы несиловым путем, и Ереван был вынужден согласиться на условия Баку.
Премьер Никол Пашинян назвал ошибкой решение положиться только на Россию в вопросах обеспечения стратегической безопасности. В сентябре 2023 года Армения провела военные учения с США в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» (Ереван участвует в этой программе с 1994 года).
В октябре Армения ратифицировала Римский статут МУС, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Власти страны объясняли это решение желанием поднять в МУС вопрос о военных преступлениях Азербайджана против Армении.