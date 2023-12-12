МИД Армении заявил о европейских стремлениях и приветствовал переговоры Украины о членстве в ЕС

Отношения Армении и России ухудшились во время конфликта Еревана и Баку, итогом которого стал полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом. Во время боев Армения запрашивала помощь у ОДКБ, но организация выступила за решение проблемы несиловым путем, и Ереван был вынужден согласиться на условия Баку.