Хлоя Грейс Морец сыграет виновницу крупнейшей кражи биткоинов в фильме «Dutch and Razzlekhan»

Американская актриса Хлоя Грейс Морец («Периферийные устройства»), Льюис Пуллман («Уроки химии») и обладательница «Оскара» Ариана Дебос («Вестсайдская история») снимутся в фильме «Dutch and Razzlekhan», сообщил Deadline.
Картина расскажет о масштабной афере, которую осуществили программист Илья Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган, читающая рэп под псевдонимом Razzlekhan. Они украли около 120 тыс. биткоинов, что тогда оценивалось в 4,5 млрд долларов.
«Dutch and Razzlekhan» снимет номинант BAFTA Джон С. Бэрд, работавший над «Тетрисом». Сценарий написали Логан и Ноа Миллеры, а продюсером проекта выступила компания Эндрю Лазара Mad Chance.
В основу фильма ляжет статья Business Insider, вышедшая в 2022 году. В ней журналисты Роб Прайс и Бекки Питерсон поделились историей крупнейшей кражи биткоинов в истории.
Кража произошла в 2016 году в результате хакерской атаки на криптобиржу Bitfinex. В феврале 2022 года Лихтенштейна и Морган задержали, американский Минюст сообщил о конфискации биткоинов на сумму 3,6 млрд долларов.
Сперва Федеральный окружной суд Манхэттена планировал отпустить супругов под залог, но суд в Вашингтоне указал, что пара может хранить на других счетах похищенные биткоины стоимостью более 328 млн долларов. В итоге Лихтенштейна оставили под стражей, а Морган выпустили после выплаты 3 млн долларов.
В 2023 году супруги признали вину, после чего были осуждены.
До задержания Морган и Лихтенштейн пытались вести успешную жизнь IT-предпринимателей и лидеров мнений. На сайте Forbes в биографии Морган говорится, что она — экономистка-международница, предпринимательница, инвесторка, экспертка в области убеждения и социальной инженерии, соучредительница и гендиректор компании Endpass, которая использует ИИ для обнаружения мошенничества, а в свободное от работы время ей нравится читать рэп и создавать модную одежду.
На ютубе есть десятки рэп-клипов с нецензурной лексикой, созданных Морган под псевдонимом Razzlekhan. Известно, что Морец в предстоящей экранизации криминальной истории сыграет именно Морган.
В данный момент разрабатывается сразу несколько проектов по мотивам истории Морган и Лихтенштейна. Hulu намеревается снять мини-сериал «Razzlekhan: печально известный крокодил с Уолл-стрит» с Лили Коллинз, а Amazon MGM — фильм «Razzlekhan» с Лили Рейнхарт.