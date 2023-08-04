Российский программист и его жена, увлекающаяся рэпом, признали вину в крупнейшей краже биткоинов

Программист из России Илья Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган, читающая рэп под псевдонимом Razzlekhan, признали вину по делу о краже биткоинов на 4,5 млрд долларов. Об этом сообщает Министерство юстиции США.
Лихтенштейн признал вину в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы. Морган признала вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания средств и по одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана США, каждое из этих обвинений предполагает до пяти лет тюрьмы.
Кража, в которой подозревают супружескую пару из Нью-Йорка, произошла в 2016 году в результате хакерской атаки на криптобиржу Bitfinex. С нее похитили около 120 тыс. биткоинов, что тогда оценивалось в 4,5 млрд долларов. В феврале 2022 года Лихтенштейна и Морган задержали, американский Минюст сообщил о конфискации биткоинов на сумму 3,6 млрд долларов.
Сперва Федеральный окружной суд Манхэттена планировал отпустить супругов под залог, но суд в Вашингтоне указал, что пара может хранить на других счетах похищенные биткоины стоимостью более 328 млн долларов. В итоге Лихтенштейна оставили под стражей, а Морган выпустили после выплаты 3 млн долларов.
С момента ареста супругов правительство США конфисковало еще около 475 млн долларов, связанных со взломом.
До задержания Морган и Лихтенштейн пытались вести успешную жизнь IT-предпринимателей и лидеров мнений. На сайте Forbes в биографии Морган говорится, что она — экономистка-международница, предпринимательница, инвесторка, экспертка в области убеждения и социальной инженерии, соучредительница и гендиректор компании Endpass, которая использует ИИ для обнаружения мошенничества, а в свободное от работы время ей нравится читать рэп и создавать модную одежду.
На ютубе есть десятки рэп-клипов с нецензурной лексикой, созданных Морган под псевдонимом Razzlekhan.
В феврале 2022 года, незадолго после задержания Лихтенштейна и Морган, Netflix заявил, что снимет о них документальный сериал. Режиссером проекта о «крупнейшем финансовом преступлении в истории» станет Крис Смит, работавший над документальным фильмом «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась» и шоу «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».