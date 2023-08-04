Российский программист и его жена, увлекающаяся рэпом, признали вину в крупнейшей краже биткоинов

До задержания Морган и Лихтенштейн пытались вести успешную жизнь IT-предпринимателей и лидеров мнений. На сайте Forbes в биографии Морган говорится, что она — экономистка-международница, предпринимательница, инвесторка, экспертка в области убеждения и социальной инженерии, соучредительница и гендиректор компании Endpass, которая использует ИИ для обнаружения мошенничества, а в свободное от работы время ей нравится читать рэп и создавать модную одежду.