Вышел трейлер сериала по Fallout

События сериала развернутся в 2296 году, когда одной из главных героинь шоу, девушке Люси, предстоит впервые выбраться из подземного убежища для ультрабогатых американцев, чтобы отправиться в спасательную миссию. На выжженной атомной войной Пустоши, когда‑то бывшей пригородом Лос-Анджелеса, девушка сталкивается с гигантскими насекомыми, животными-мутантами и множеством негодяев, а также двумя другими героями, солдатами «Братства стали».