Вышел трейлер сериала по Fallout

События сериала развернутся в 2296 году, когда одной из главных героинь шоу, девушке Люси, предстоит впервые выбраться из подземного убежища для ультрабогатых американцев, чтобы отправиться в спасательную миссию. На выжженной атомной войной Пустоши, когда‑то бывшей пригородом Лос-Анджелеса, девушка сталкивается с гигантскими насекомыми, животными-мутантами и множеством негодяев, а также двумя другими героями, солдатами «Братства стали».
Главные роли в «Фоллауте» исполняют Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл МакЛоклен, Зелия Мендес-Джонс и Аарон Мотен. Создателями стали авторы «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.
Джой и Нолан признались, что являются большими поклонниками игры и намерены передать атмосферу и характерный черный юмор в экранизации. Производство проекта началось в 2022 году, режиссером пилотного эпизода стал сам Нолан. В качестве шоураннеров проектов выступили Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Кремниевая долина»).