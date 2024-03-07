Запрет на показ рекламы с полуобнаженной FKA Twigs сняли после неодобрительной реакции певицы

После FKA Twigs британский регулятор раскритиковали, что такое же решение не было вынесено насчет рекламы Calvin Klein с моделью Кендалл Дженнер. В ASA ответили, что изображение с ней не фокусировались на теле и не изображало Дженнер как сексуальный объект, а уровень наготы приемлем для рекламы нижнего белья.