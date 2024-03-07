Запрет на показ рекламы с полуобнаженной FKA Twigs сняли после неодобрительной реакции певицы

Управление по рекламным стандартам Великобритании (ASA) частично сняло запрет на показ рекламного плаката Calvin Klein с участием FKA Twigs после недовольства певицы и «весомого общественного мнения» против решения регулятора. Об этом сообщает The Guardian.
В ASA заявили, что после «тщательного обдумывания» было заключено, что «изображение не откровенно сексуальное, что реклама представляла FKA Twigs как уверенную и контролирующую ситуацию девушку и, следовательно, она не была объективирована». Изначально регулятор настаивал, что фотография «чрезмерно сексуализирована» и оскорбительна, поскольку объективирует женщин, и использовал сравнение со «стереотипным сексуальным объектом».
Однако ASA осталась при своем мнении насчет демонстрации рекламы. Изображение, по мнению регулятора, «откровенно сексуальное» и «не подходит для показа на нецелевых ресурсах».
После FKA Twigs британский регулятор раскритиковали, что такое же решение не было вынесено насчет рекламы Calvin Klein с моделью Кендалл Дженнер. В ASA ответили, что изображение с ней не фокусировались на теле и не изображало Дженнер как сексуальный объект, а уровень наготы приемлем для рекламы нижнего белья.
FKA Twigs выступила в защиту своего изображения. Она написала в соцсетях, что на фотографии «увидела сильную красивую женщину» и не идентифицировала себя с ярлыком, который «наклеил на нее» британский регулятор. Певица также обвинила ASA в двойных стандартах.
«Изображения не были вульгарными и изображали двух уверенных в себе и наделенных силой женщин, которые решили идентифицировать себя с брендом Calvin Klein, а реклама содержала прогрессивное и просвещенное послание», — заявили в Calvin Klein. Бренд назвал позы FKA Twigs и Дженнер «естественными и нейтральными».
ASA также сообщило о трех жалобах, которые поступили на рекламу из той же кампании Calvin Klein с участием звезды «Медведя» Аллена Уайта. Ролик с актером вызвал бурную реакцию в соцсетях.