Британские власти запретили рекламный плакат Calvin Klein за объективацию женщин

При этом управление не стало запрещать два других плаката из этой же кампании, в которых участвует модель Кендалл Дженнер. Оно сочло, что фотографы не акцентируют внимание на теле девушки таким образом, чтобы изобразить ее как сексуальный объект, а уровень обнаженности не выходит за рамки того, что зрители ожидают от рекламы нижнего белья.