Британские власти запретили рекламный плакат Calvin Klein за объективацию женщин

В Великобритании запретили рекламный плакат Calvin Klein с участием певицы FKA Twigs. Регулятор посчитал, что изображение объективирует девушку, а не представляет товар, пишет Би-би-си.
На плакате, выпущенном в апреле, артистка изображена в джинсовой рубашке, перекинутой через плечо, в которой обнажены ягодицы и половина одной груди. Текст гласит: «Calvins или ничего».
В Управление по рекламным стандартам (ASA) поступило две жалобы, в которых утверждалось, что изображение «чрезмерно сексуализировано» и является оскорбительным, поскольку объективирует женщин. Управление согласилось и удовлетворило жалобы, заявив, что реклама представляет Twigs как «стереотипный сексуальный объект».
«Мы посчитали, что композиция изображения фокусирует внимание зрителей на теле модели, а не на рекламируемой одежде», — заявили в управлении.
«В рекламе использовалась обнаженная натура и акцентировалось внимание на физических особенностях FKA Twigs, а не на одежде, в результате чего она была представлена как стереотипный сексуальный объект», — добавили представители регулятора.
«Поэтому мы пришли к выводу, что реклама была безответственной и могла вызвать серьезные оскорбления», — заканчивается заявление.
Адвокаты Calvin Klein защищали рекламу и сравнивали ее с теми, что выходили в Великобритании в течение многих лет. Компания заявила, что Twigs, которую модный бренд назвал «уверенной и сильной женщиной», сотрудничала с Calvin Klein в создании образа и одобрила его перед выпуском.
Также представители бренда добавили, что все «условно чувствительные» зоны тела были полностью закрыты, а объект съемки находился в естественной и нейтральной позе.
При этом управление не стало запрещать два других плаката из этой же кампании, в которых участвует модель Кендалл Дженнер. Оно сочло, что фотографы не акцентируют внимание на теле девушки таким образом, чтобы изобразить ее как сексуальный объект, а уровень обнаженности не выходит за рамки того, что зрители ожидают от рекламы нижнего белья.