Зависть, Тоска, Смущение и подавленные эмоции в трейлере мультфильма «Головоломка-2»

Оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Она рассказала об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помочь решать проблемы.