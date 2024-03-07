Зависть, Тоска, Смущение и подавленные эмоции в трейлере мультфильма «Головоломка-2»

Сегодня в 21:13
Фото: кадр с канала Pixar/YouTube

На ютуб-канале Pixar появился свежий трейлер мультфильма «Головоломка-2». Он представил новых персонажей сиквела анимационного хита 2015 года.

Помимо Тревожности, которую можно было увидеть в предыдущих тизерах проекта, новый ролик представил впечатлительную Зависть, необщительную Тоску и очаровательное Смущение.

В продолжении мультфильма команда эмоций, отвечающих за действия и самочувствие девочки Райли, пополнится ранее неизвестными игроками. Они определят, какой будет жизнь подростка в старшей школе.

Райли предстоит с помощью новых эмоций (а зачастую вопреки им) найти друзей, преуспеть в спорте и попросту вырасти. Насколько это получится, станет известно 14 июня — в этот день «Головоломка-2» выйдет в кинопрокат.

Режиссером «Головоломки-2» выступил Келси Манн, ранее работавший над короткометражками Pixar. Сценарий ленты написала Мег ЛеФов, она же разрабатывала первую «Головоломку», а также была автором «Хорошего динозавра». Продюсерами проекта стали Пит Доктер и Марк Нильсен.

В актерский состав мультфильма вошли Майя Хоук, Эми Полер, Филлис Смит, Льюис Блэк, Тони Хейл, Лайза Лапира, Айо Эдебири, Адель Экзаркопулос, Пол Уолтер Хаузер и Джун Скуибб.

Оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Она рассказала об 11-летней школьнице по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помочь решать проблемы.

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