Гнев, Страх и Тревога на хоккейном матче в новом ролике продолжения «Головоломки»

Оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Главная героиня — 11-летняя школьница по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помочь решать проблемы. Но, когда в жизни Райли появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.