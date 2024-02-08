Гнев, Страх и Тревога на хоккейном матче в новом ролике продолжения «Головоломки»

В сети появился новый ролик «Головоломки-2» под названием «Команда». Релиз ленты состоится 14 июня.
В видео Гнев, Страх, Отвращение и новая эмоция — Тревога — следят за хоккейным матчем Райли и, как всегда, спорят.
«Inside Out 2 возвращается в сознание новоиспеченного подростка Райли как раз в тот момент, когда штаб-квартира подвергается внезапному сносу, освобождая место для чего‑то совершенно неожиданного — новых эмоций!» — говорится в официальном синопсисе.
Тревогу озвучила Майя Хоук, Радость — Эми Полер, Печаль — Филлис Смит, Гнев — Льюис Блэк, Страх — Тони Хейл, а Отвращение — Лайза Лапира.
Режиссером «Головоломки-2» выступил Келси Манн, ранее работавший над короткометражками Pixar. Сценарий ленты написала Мег ЛеФов, она же разрабатывала первую «Головоломку», а также была автором «Хорошего динозавра». Продюсерами проекта стали Пит Доктер и Марк Нильсен.
Оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Главная героиня — 11-летняя школьница по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помочь решать проблемы. Но, когда в жизни Райли появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.