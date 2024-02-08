Гнев, Страх и Тревога на хоккейном матче в новом ролике продолжения «Головоломки»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:07
Фото: Pixar/YouTube

В сети появился новый ролик «Головоломки-2» под названием «Команда». Релиз ленты состоится 14 июня.

В видео Гнев, Страх, Отвращение и новая эмоция — Тревога — следят за хоккейным матчем Райли и, как всегда, спорят.

«Inside Out 2 возвращается в сознание новоиспеченного подростка Райли как раз в тот момент, когда штаб-квартира подвергается внезапному сносу, освобождая место для чего‑то совершенно неожиданного — новых эмоций!» — говорится в официальном синопсисе.

Тревогу озвучила Майя Хоук, Радость — Эми Полер, Печаль — Филлис Смит, Гнев — Льюис Блэк, Страх — Тони Хейл, а Отвращение — Лайза Лапира.

Режиссером «Головоломки-2» выступил Келси Манн, ранее работавший над короткометражками Pixar. Сценарий ленты написала Мег ЛеФов, она же разрабатывала первую «Головоломку», а также была автором «Хорошего динозавра». Продюсерами проекта стали Пит Доктер и Марк Нильсен.

Оригинальная «Головоломка» вышла в 2015 году. Главная героиня — 11-летняя школьница по имени Райли, которой движут пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день стараются помочь решать проблемы. Но, когда в жизни Райли появляется действительно серьезная проблема, эмоции перестают справляться.

Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+