Японский «Макдоналдс» представил рекламу духов с ароматом картофеля фри

Сегодня в 19:40
Фото: Karsten Winegeart/Unsplash

Японское подразделение сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» опубликовало в соцсетях постер с рекламой духов, пахнущих как картофель фри — популярная закуска из меню компании.

Реклама предлагает попробовать аромат в трех вариациях: классическом, с добавлением сливы, водорослей нори и соли или с чесноком, черным перцем и майонезом.

Все три варианта представлены во флаконах в стиле сети. Они оформлены так же, как и аналогичные позиции в меню ресторанов: вложены в картонные коробки с фирменным логотипом «Макдоналдса».

Публикация ожидаемо вызвала интерес у пользователей соцсетей. Те начали интересоваться, когда и где можно будет приобрести парфюмерную новинку.

Однако на постере мелким шрифтом указано, что он «является иллюстрацией». В действительности духи с ароматом картофеля фри не производят и не продают.

Впрочем, приобрести столь необычный парфюм все же можно, только не в «Макдоналдсе». В феврале 2022 года The Idaho Potato Comission (Картофельная комиссия штата Айдахо) представила духи, обещающие аромат картофеля фри. Лимитированную коллекцию раскупили за считаные часы.

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