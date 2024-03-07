Netflix анонсировал бой между Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом

Блогер Джейк Пол собирается сразиться с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном в боксерском поединке. Его будет транслировать в прямом эфире Netflix, передает Variety.
Поединок на стадионе AT&T в Техасе запланирован на 20 июля. Доступ к эфиру будет доступен всем подписчикам стриминга.
Это не первый раз, когда Пол и Тайсон вместе появляются на ринге, но друг против друга — впервые. В 2020 году Пол нокаутом одолел бывшего баскетболиста Нейта Робинсона, а Тайсон тогда же — боксера Роя Джонса в показательном поединке, проведенном впервые с 2006 года.
У Пола насчитывается 9 побед, из которых 6 закончились нокаутом, и 1 поражение с момента своего дебюта в январе 2020 года. А Тайсон имеет 50 побед, 44 нокаута и 6 поражений за всю карьеру.
«Теперь <…> я лично готов встретиться с Тайсоном, чтобы проверить, есть ли у меня все необходимое, чтобы победить одного из самых известных бойцов и величайших икон бокса», — прокомментировал Пол грядущий «величайший бой в истории».
Тайсон, в свою очередь, похвалил Пола за профессиональный рост, «волю и амбиции». Тем не менее чемпион намерен «прикончить» блогера на ринге. Сколько оба заработают на этом поединке, неизвестно.