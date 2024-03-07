Netflix анонсировал бой между Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом

Это не первый раз, когда Пол и Тайсон вместе появляются на ринге, но друг против друга — впервые. В 2020 году Пол нокаутом одолел бывшего баскетболиста Нейта Робинсона, а Тайсон тогда же — боксера Роя Джонса в показательном поединке, проведенном впервые с 2006 года.