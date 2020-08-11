Майк Тайсон волновался из‑за боя с Роем Джонсом. Чтобы побороть страх, он спустился к акулам

Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон, который в этом году собирается вернуться в спорт и провести бой с Роем Джонсом-младшим, спустился к акулам на съемках передачи «Неделя акул». Об этом пишет CNN.

Выпуск шоу назывался «Тайсон против челюстей: Грохот на рифе». В нем бывшему абсолютному чемпиону в тяжелом весе пришлось спуститься в клетке к акулам и даже усыпить одну из них, почесав животное по носу.

Съемки потребовали большого мужества от Тайсона, однако он заявил, что бросил вызов собственным страхам. Перед тем как погрузиться на глубину к акулам, Тайсона стошнило, но он все равно считает, что это отличная проверка на прочность перед возвращением на ринг в 54 года для боя с Джонсом.