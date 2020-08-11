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Майк Тайсон волновался из‑за боя с Роем Джонсом. Чтобы побороть страх, он спустился к акулам

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:28

Легендарный боксер-тяжеловес Майк Тайсон, который в этом году собирается вернуться в спорт и провести бой с Роем Джонсом-младшим, спустился к акулам на съемках передачи «Неделя акул». Об этом пишет CNN.

Выпуск шоу назывался «Тайсон против челюстей: Грохот на рифе». В нем бывшему абсолютному чемпиону в тяжелом весе пришлось спуститься в клетке к акулам и даже усыпить одну из них, почесав животное по носу.

Съемки потребовали большого мужества от Тайсона, однако он заявил, что бросил вызов собственным страхам. Перед тем как погрузиться на глубину к акулам, Тайсона стошнило, но он все равно считает, что это отличная проверка на прочность перед возвращением на ринг в 54 года для боя с Джонсом.

На Тайсоне был надет защитный костюм, а сам он плавал с учеными, которые занимаются изучением акул и работают с животными, однако боксер все равно еле справлялся со страхом. «У нее страшные зубы. Я испуган, но я стараюсь не показывать это», — говорил Тайсон по радиосвязи, находясь под водой.

Почесав акулу по носу, Тайсон погрузил ее в состояние тонической неподвижности. Это состояние применяют ученые, чтобы обеспечить себе безопасность при контакте с акулой. Акула впадает в тоническую неподвижность из‑за того, что на ее носу расположены специальные сенсорные рецепторы.

Сопровождавшие Тайсона специалисты остались в восторге от его работы с акулами. «Майк Тайсон — неоспоримый чемпион мира в тяжелом весе среди акул!» — поздравил его один из ученых.

В 2005 году Тайсон завершил спортивную карьеру. Около 15 лет он не проводил боксерских поединков, однако в июле 2020 года стало известно, что он вернется на ринг ради боя с другой легендой бокса — 51-летним Роем Джонсом-младшим. Их поединок, по последним данным, намечен на 28 ноября 2020 года.

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