Умерла свинья-художница Пигкассо, заработавшая на своих работах более 1 млн долларов

Тогда Лефсон решила прикрепить к ручке кисти использованный туалетный рулон и дать это приспособление Пигкассо, которая сразу же стала махать им. Зоозащитница начала проводить со свиньей «индивидуальные занятия, во время которых ползала на коленях по сараю с кисточкой во рту».