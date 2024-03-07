Умерла свинья-художница Пигкассо, заработавшая на своих работах более 1 млн долларов

В Южной Африке умерла знаменитая свинья-художница Пигкассо, сообщает Daily Mail со ссылкой на хозяйку животного и зоозащитницу Джоан Лефсон.
Восьмилетняя Пигкассо в последние годы страдала от хронического ревматоидного артрита, в прошлом сентябре ее состояние резко ухудшилось. По мнению хозяйки, болезнь стала следствием «манипуляций и модификаций, которым подвергаются животные на современных фабричных фермах».
Лефсон спасла будущую художницу от скотобойни, когда свинке было полгода. «Пигкассо стала бы кусочком бекона в возрасте 6 месяцев. Вместо этого она была спасена и воскресла, чтобы благодаря своему таланту вдохновить миллионы людей на пересмотр того, что они едят», — отметила зоозащитница.
По словам Лефсон, она заметила склонность Пигкассо к рисованию, когда поросенок во время игры грыз и уничтожал большинство предметов в своем стойле, но к кисточкам относился бережно.
Тогда Лефсон решила прикрепить к ручке кисти использованный туалетный рулон и дать это приспособление Пигкассо, которая сразу же стала махать им. Зоозащитница начала проводить со свиньей «индивидуальные занятия, во время которых ползала на коленях по сараю с кисточкой во рту».
Популярность Пигкассо росла, и в 2018 году она стала первым животным-художником, у которого прошла личная выставка. Экспозиция открылась в южноафриканском Кейптауне. С тех пор выставки свиньи прошли по всему миру, включая Великобританию, Германию, Канаду, Францию, Нидерланды и Китай.
Работы Пигкассо находятся в коллекциях актеров Джорджа Клуни и Эда Вествика, а также теннисиста Рафаэля Надаля. В книге, которую Лефсон выпустила в прошлом году, говорится, что свинья заработала на продаже произведений искусств более 1 млн долларов.