Свинья по кличке Пигкассо заработала 1 млн долларов, рисуя абстрактные картины

«С того момента, как Пигкассо начал писать картину „Wild and free“, все знали, что она станет особенной. Через 3 месяца картина была продана за 25 тыс. долларов, побив мировой рекорд по самой большой сумме, когда‑либо заплаченной за произведение искусства, нарисованное животным. Это не только вошло в Книгу рекордов Гиннесса, но и придало большую внутреннюю ценность сельскохозяйственному животному. Меньше мяса. Больше искусства»