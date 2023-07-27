Свинья по кличке Пигкассо заработала 1 млн долларов, рисуя абстрактные картины

Свинья по кличке Пигкассо, которая пишет абстрактные картины с кисточкой во рту, заработала более 1 млн долларов на продажах произведений искусств.
Об этом рассказала южноамериканская зоозащитница Джоан Лефсон в своей книге «Пигкассо: рисующая свинья, которая спасла заповедник». Отрывок из книги опубликовали в газете The Daily Mail.
Деньги, которые заработала свинья, идут на закупку кормов, зарплату сотрудникам заповедника, оплату ветеринарных услуг и другие расходы. Сейчас картины Пигкассо продаются по цене до 26 тыс. долларов (около 2,3 млн рублей) за штуку. Ее работы находятся в коллекциях актеров Джорджа Клуни и Эда Вествика, а также теннисиста Рафаэля Надаля.
Картины Пигкассо используются для оформления винных этикеток и показываются на выставках. Еще свинья сотрудничает со швейцарским брендом часов Swatch и японским автопроизводителем Nissan.
«С того момента, как Пигкассо начал писать картину „Wild and free“, все знали, что она станет особенной. Через 3 месяца картина была продана за 25 тыс. долларов, побив мировой рекорд по самой большой сумме, когда‑либо заплаченной за произведение искусства, нарисованное животным. Это не только вошло в Книгу рекордов Гиннесса, но и придало большую внутреннюю ценность сельскохозяйственному животному. Меньше мяса. Больше искусства»
«„День взятия Бастилии“. Художник-революционер празднует единство Франции и размышляет о том дне, когда весь мир объединится и выступит за более добрый и устойчивый мир для всех»
«„Blue moo“. Картина, которую больше всего любит корова Балу. Меньше мяса. Больше искусства»
«„Future Bright“. Замечательное и оптимистичное полотно улетает в Техас. Отправляйтесь распространять свое послание надежды и устойчивости в Штате Одинокой Звезды, и не возвращайтесь домой, пока не приучите ковбоев жевать больше овощей! Меньше мяса, больше искусства»
«Dr Who». Спасибо горстке докторов немецких ученых, которые проделали весь этот путь, чтобы встретиться с Пигкассо. Меньше мяса. Больше искусства»
«„Life is beautiful“. Медовый месяц прошел в незабываемом раю, когда две влюбленные „птички“ приобрели картину с оригинальной подписью кончиком носа божественной свиньи. Меньше мяса»
«„White flag“. Это самый оригинальный подарок на медовый месяц в мире? Распространите свое послание любви по всем штатам и не возвращайтесь домой, пока сердца не наполнятся. Меньше мяса. Больше искусства»
«„Wild and free“. Не так‑то просто вывезти самого большого в мире художника на природу, чтобы запечатлеть великолепные пейзажи мыса, но когда мы это делаем, она не только привлекает волну зрителей, но и делает несколько по-настоящему живописных снимков! Меньше мяса. Больше искусства»
Свинья рисует, держа во рту модифицированную кисть и водя ей по холсту взад-вперед. Когда Пигкассо заканчивает свою работу, она ставит на полотне метку своим рылом.
Свинья была спасена Лефсон в 2016 году со скотобойни еще поросенком. По словам зоозащитницы, она заметила склонность Пигкассо к рисованию, когда поросенок во время игры грыз и уничтожал большинство предметов в своем стойле, но к кисточкам относился бережно.
Тогда Лефсон решила прикрепить к ручке кисти использованный туалетный рулон и дала это приспособление Пигкассо, которая сразу же стала махать им с помощью рта. Зоозащитница начала проводить со свиньей «индивидуальные занятия, во время которых ползала на коленях по сараю с кисточкой во рту».
«Самыми интригующими были моменты, когда она сама создавала невероятные фигуры — сердце, инициалы, цифры», — подчеркивает Лефсон.