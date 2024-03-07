Февраль 2024-го стал самым теплым за всю историю наблюдений

Февраль 2024 года стал рекордно теплым во всем мире за всю историю наблюдения. Об этом сообщила европейская служба мониторинга Copernicus.
По ее данным, средняя температура на поверхности планеты в феврале составила 13,54 градуса Цельсия — это на 0,81 градуса выше среднего значения с 1991 по 2020 год. В Европе температура была на 3,30 градуса Цельсия выше средних показателей за тот же период.
Также температуру выше среднего отмечали в северной Сибири, центральной и северо-западной части Северной Америки, на большей части территории Южной Америки, в Африке и в Западной Австралии. В прошлый раз рекордную температуру отметили в феврале 2016 года. В 2024-м году этот показатель был превышен на 0,12 градуса.
В 2023 году метеорологи заявили о самых высоких показателях глобальной температуры поверхности Мирового океана в апреле и мае за всю историю наблюдений в эти месяцы.