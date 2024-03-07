Февраль 2024-го стал самым теплым за всю историю наблюдений

Также температуру выше среднего отмечали в северной Сибири, центральной и северо-западной части Северной Америки, на большей части территории Южной Америки, в Африке и в Западной Австралии. В прошлый раз рекордную температуру отметили в феврале 2016 года. В 2024-м году этот показатель был превышен на 0,12 градуса.