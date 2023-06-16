Температура Мирового океана в апреле и мае достигла рекордных показателей

Особенно заметно потепление в Северной Атлантике: там в мае температура превысила средние показатели за 1961–1990 годы на 1,25 градуса Цельсия. Также там наблюдается «исключительно низкий, самый низкий за всю историю наблюдений на эту дату» уровень морского льда.