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Температура Мирового океана в апреле и мае достигла рекордных показателей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:00

Глобальная температура поверхности Мирового океана в апреле и мае 2023 года достигла самых высоких показателей за всю историю наблюдений в эти месяцы. Об этом сообщило The Independent со ссылкой на Met Office.

Рекордное повышение температур морей было вызвано, по мнению ученых, изменением климата на фоне вредных выбросов в атмосферу, к которым привела человеческая деятельность. Другим фактором потепления океана называют такое природное явление, как Эль-Ниньо.

Таких высоких температур воды не наблюдалось по меньшей мере с 1850 года — тогда исследователи начали наблюдения. Специалисты предполагают, что летом 2023 года будут побиты еще несколько температурных рекордов.

Особенно заметно потепление в Северной Атлантике: там в мае температура превысила средние показатели за 1961–1990 годы на 1,25 градуса Цельсия. Также там наблюдается «исключительно низкий, самый низкий за всю историю наблюдений на эту дату» уровень морского льда.

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