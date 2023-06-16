Температура Мирового океана в апреле и мае достигла рекордных показателей

Глобальная температура поверхности Мирового океана в апреле и мае 2023 года достигла самых высоких показателей за всю историю наблюдений в эти месяцы. Об этом сообщило The Independent со ссылкой на Met Office.
Рекордное повышение температур морей было вызвано, по мнению ученых, изменением климата на фоне вредных выбросов в атмосферу, к которым привела человеческая деятельность. Другим фактором потепления океана называют такое природное явление, как Эль-Ниньо.
Таких высоких температур воды не наблюдалось по меньшей мере с 1850 года — тогда исследователи начали наблюдения. Специалисты предполагают, что летом 2023 года будут побиты еще несколько температурных рекордов.
Особенно заметно потепление в Северной Атлантике: там в мае температура превысила средние показатели за 1961–1990 годы на 1,25 градуса Цельсия. Также там наблюдается «исключительно низкий, самый низкий за всю историю наблюдений на эту дату» уровень морского льда.