Вэнь Минна присоединилась к актерскому составу фильма «Парень-каратист»

Вэнь Минна, известная по мультфильму «Мулан», а также сериалам «Агенты „Щ.И.Т.“», «Детство Шелдона» и «Мандалорец», снимется в фильме «Парень-каратист», передает Variety.
Ранее участие в ленте подтвердили Джеки Чан, Бен Ван («Американец китайского происхождения») и Ральф Маккьо, сыгравший главную роль в оригинальном фильме франшизы 1984 года. На экране также появятся Джошуа Джексон («Бухта Доусона») и Сэди Стэнли («Ким Пять-с-плюсом»)
Подробности роли Вэнь Минна пока неизвестны. Режиссером ленты выступит Джонатан Энтуисл, работавший над сериалами Netflix «Мне это не нравится» и «Конец ***го мира».
За сценарий нового проекта отвечает Роб Либер, известный по серии мультфильмов «Кролик Питер» и картине «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день». Премьера нового «Парня-каратиста» запланирована на 13 декабря 2024 года.
Первый фильм франшизы вышел в 1984 году. Он рассказывал о подростке Дэниеле ЛаРуссо, который начал обучаться каратэ, чтобы защититься от школьных хулиганов и принять участие в турнире по боевым искусствам.