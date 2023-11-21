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Джеки Чан и Ральф Маччио снимутся в новом фильме из серии «Подросток-каратист»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:04

Гонконгский актер Джеки Чан, сыгравший одну из главных ролей в ленте «Каратэ-пацан», снимется вместе со звездой трилогии «Парень-каратист» Ральфом Маччио в новой картине кинофраншизы. Об этом сообщил Deadline.

Артисты вернутся к своим ролям из предыдущих проектов серии: Маччио вновь сыграет — чемпиона по каратэ Дэниела ЛаРуссо, а Чан предстанет в образи мастера кунг-фу Мистера Хана. Ранее звезды не появлялись вместе на экране.

Детали сюжета будущего фильма пока держатся в секрете. По информации СМИ, картина станет продолжением оригинальной трилогии. Режиссером проекта выступит Донатан Энтвистл, а сценаристом будет Роб Либер.

Продюсированием ленты, у которой еще нет названия, займется Карен Розенфелт. Релиз запланирован на 13 декабря 2024 года. Разработкой фильма занимается кинокомпания Sony Pictures.

В состав кинофраншизы «Парень-каратист» входят пять картин и сериал «Кобра Кай». Первый фильм серии вышел в 1984 году, в нем, как и в двух последующих, участвовал Маччио. Четвертая лента вышла спустя 10 лет, в ней снялась Хилари Суонк. В 2018 на экранах появился «Каратэ-пацан» с Чаном и Джейденом Смитом.

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Джеки ЧанРальф МаччиоХилари Суонк
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