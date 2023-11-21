Джеки Чан и Ральф Маччио снимутся в новом фильме из серии «Подросток-каратист»

В состав кинофраншизы «Парень-каратист» входят пять картин и сериал «Кобра Кай». Первый фильм серии вышел в 1984 году, в нем, как и в двух последующих, участвовал Маччио. Четвертая лента вышла спустя 10 лет, в ней снялась Хилари Суонк. В 2018 на экранах появился «Каратэ-пацан» с Чаном и Джейденом Смитом.