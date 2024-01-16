Адам Сэндлер в первом трейлере драмы Юхана Ренка «Космонавт»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:59
Фото: Netflix/YouTube

Netflix опубликовал трейлер научно-фантастической драмы «Космонавт». Ее премьера состоится 1 марта.

В основу ленты лег роман Ярослава Калфаржа «Космонавт из Богемии». Сюжет рассказывает о космонавте Якубе, который спустя полгода одиночной исследовательской миссии на край Солнечной системы осознает, что брак распадется до его возвращения на Землю.

Отчаянно пытаясь наладить отношения с женой Ленкой, он обращается за помощью к таинственному существу из начала времен, которое прячется в недрах его корабля. Паукообразный Хануш вместе с Якубом пытается понять, что пошло не так, пока не стало слишком поздно.

Роль космонавта исполнил Адам Сэндлер, а космическое существо озвучил Пол Дано. Еще в ленте снимаются Кунал Найяр («Теория большого взрыва»), Лена Улин («Наркоз») и Изабелла Росселлини («Джулия»). Кресло режиссера занял Юхан Ренк («Чернобыль»).

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