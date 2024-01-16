Адам Сэндлер в первом трейлере драмы Юхана Ренка «Космонавт»

Netflix опубликовал трейлер научно-фантастической драмы «Космонавт». Ее премьера состоится 1 марта.
В основу ленты лег роман Ярослава Калфаржа «Космонавт из Богемии». Сюжет рассказывает о космонавте Якубе, который спустя полгода одиночной исследовательской миссии на край Солнечной системы осознает, что брак распадется до его возвращения на Землю.
Отчаянно пытаясь наладить отношения с женой Ленкой, он обращается за помощью к таинственному существу из начала времен, которое прячется в недрах его корабля. Паукообразный Хануш вместе с Якубом пытается понять, что пошло не так, пока не стало слишком поздно.
Роль космонавта исполнил Адам Сэндлер, а космическое существо озвучил Пол Дано. Еще в ленте снимаются Кунал Найяр («Теория большого взрыва»), Лена Улин («Наркоз») и Изабелла Росселлини («Джулия»). Кресло режиссера занял Юхан Ренк («Чернобыль»).