Адам Сэндлер в первом трейлере драмы Юхана Ренка «Космонавт»

Отчаянно пытаясь наладить отношения с женой Ленкой, он обращается за помощью к таинственному существу из начала времен, которое прячется в недрах его корабля. Паукообразный Хануш вместе с Якубом пытается понять, что пошло не так, пока не стало слишком поздно.