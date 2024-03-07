Россияне стали меньше интересоваться астрологией

C 2008 года доля россиян, которые интересуются астрологическими прогнозами, сократилась с 52 до 42%, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. При этом верят в гороскопы лишь 7% опрошенных (в 2008 году таких было 11%).
Женщины интересуются астрологией чаще, чем мужчины, — 50% против 33. Доля читающих гороскопы также выше среди жителей сел (50%) и людей старше 60 лет (47%).
11% россиян считают астрологические прогнозы вредными и антинаучными. В 2008 году их количество было больше — 15%.
Доля россиян, которые не верят ни в какие сверхъестественные силы и явления, выросла с 2008 года с 19 до 24%. В Бога верят 58% опрошенных, при этом в загробную жизнь — лишь 8%, в воздаяние за грехи — 10%.
Чаще других не верят в сверхъестественное мужчины (28% против 20 среди женщин), молодежь (33% в группе 18–24 лет и 27% в группе 25–34 лет), россияне с высшим или неоконченным высшим образованием (28%), граждане с плохим материальным положением (31%), активные пользователи интернета (34%) и жители городов с населением 500–999 тыс. человек (37%).
В декабре Российская академия наук выпустила меморандум, в котором объяснила, почему астрология — лженаука. Ученые заявили, что астрология «не удовлетворяет методологическим требованиям, предъявляемым к научной дисциплине», а «экспериментальные проверки заявлений астрологов дают отрицательные результаты».