Журналист RusNews получил 7 лет колонии за посты о Буче

В Подмосковье Королевский городской суд приговорил журналиста RusNews Романа Иванова к 7 годам колонии по делу о фейках про армию. Об этом говорится в телеграм-канале издания.
Иванова признали виновным по части 2 статьи 207.3 УК. Обвинение запрашивало для него 8 лет, максимальный срок по данному обвинению — 10 лет.
Преследование Иванова связано с постами в телеграм-канале «Честное Королевское», который он вел. В одном из них журналист «поделился докладом ООН и статьей The New York Times о событиях в Буче» под Киевом, отмечает RusNews.
В апреле 2022 года, после ухода из города российских войск, СМИ опубликовали фотографии с телами мирных жителей в Буче. Минобороны России назвало это провокацией и постановкой, устроенной Киевом.
Иванова задержали в апреле 2023 года. По словам журналиста, еще до задержания у него были обыски, а преследовали его с 2020 года. Иванов «предполагал, что рано или поздно может после административного дела появиться и уголовное».
Роман Иванов — второй журналист RusNews, которого приговорили к реальному сроку, обвинив в фейках об армии. В феврале 2023-го сотрудница издания Мария Пономаренко получила шесть лет из‑за поста про обстрел драмтеатра в Мариуполе. По утверждениям Минобороны, Российская армия театр не обстреливала, поэтому пост журналистки признали ложной информацией.