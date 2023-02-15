Журналистке Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за пост про Мариуполь

Суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу фейках про Российскую армию. Об этом говорится в телеграм-канале RusNews.
Уголовное дело на Пономаренко завели из‑за поста про обстрел драмтеатра в Мариуполе, который она опубликовала в своем телеграм-канале. По утверждениям Минобороны, Российская армия театр не обстреливала, поэтому пост журналистки признали ложной информацией.
Гособвинение запрашивало для Пономаренко девять лет лишения свободы и пятилетний запрет на публичную деятельность в интернете. Второе требование суд поддержал.
Пост про Мариуполь Пономаренко написала в марте, а в апреле ее задержали. В сентябре журналистка рассказала, что совершила попытку самоубийства в СИЗО из‑за ухудшения психического состояния. У нее диагностировано истерическое расстройство личности. Как отмечали в RusNews, необходимую помощь при таком заболевании девушка не получала.
В ноябре 2022 года журналистку перевели под домашний арест, который она отбывала в квартире бывшего мужа. В конце января Пономаренко снова отправили в СИЗО, после того как журналистка поругалась с экс-супругом и ушла из дома в отдел полиции.