Российские теннисисты смогут участвовать на Олимпиаде во всех разрядах

Сегодня в 20:31
Фото: Moises Alex/Unsplash

Международная федерация тенниса допустит спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе, выяснил «Коммерсант».

Решение касается не только двух одиночных, но и трех парных разрядов — мужского, женского и микста, по поводу которых ранее не было ясности.

Отбор на Олимпиаду будет проходить согласно рейтингам, которые выйдут в июне после окончания Roland Garros. Каждая страна может выставить максимум по четыре игрока в одиночных разрядах.

В декабре МОК заявил, что допустит россиян и белорусов до Игр 2024 года в нейтральном статусе. Для этого спортсмены должны пройти квалификацию, не выражать активную поддержку военной операции и не иметь контрактов с военными ведомствами или органами нацбезопасности.

«Это решение — лишь слова. На практике надо еще отобраться. Для этого надо ехать на чемпионат мира, на который тоже еще нужно попасть. Так что решение по допуску есть, но на практике мы понимаем, насколько оно труднореализуемо», — отмечала чемпионка Европы по прыжкам в воду Юлия Тимошинина.

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