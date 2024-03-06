Российские теннисисты смогут участвовать на Олимпиаде во всех разрядах

«Это решение — лишь слова. На практике надо еще отобраться. Для этого надо ехать на чемпионат мира, на который тоже еще нужно попасть. Так что решение по допуску есть, но на практике мы понимаем, насколько оно труднореализуемо», — отмечала чемпионка Европы по прыжкам в воду Юлия Тимошинина.