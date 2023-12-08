МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр-2024 в нейтральном статусе

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом комитет выдвинул несколько условий.
На сайте МОК говорится, что спортсмены и вспомогательный персонал, которые «активно поддерживают» российскую военную спецоперацию, а также заключали контракт с военными ведомствами или органами нацбезопасности, не смогут поучаствовать в Играх даже в нейтральном статусе. То же самое касается спортсменов из Беларуси.
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