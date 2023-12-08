Реклама
Новости

МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр-2024 в нейтральном статусе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:25

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом комитет выдвинул несколько условий.

На сайте МОК говорится, что спортсмены и вспомогательный персонал, которые «активно поддерживают» российскую военную спецоперацию, а также заключали контракт с военными ведомствами или органами нацбезопасности, не смогут поучаствовать в Играх даже в нейтральном статусе. То же самое касается спортсменов из Беларуси.

Новость дополняется.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»