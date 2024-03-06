Вице-премьер Голикова призвала россиянок рожать первенца до 24 лет. Собственных детей у нее нет

Россиянкам нужно рожать первенца до 24 лет, поскольку репродуктивный возраст женщины «короток». Об этом заявила на Всемирном молодежном форуме вице-премьер Татьяна Голикова.
«Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий. Помните, вам не должно быть страшно встретить старость», — цитирует ее слова «Коммерсант».
По словам Голиковой, средний возраст рождения первенца в России — 26 лет, но «идеальная история», когда рожают от 18 до 24 лет.
При создании семьи в 18 лет главное «не устать жить в этой семье», считает вице-премьер. «А с другой стороны — это очень классно. Потому что с этим человеком, если ты по-настоящему его любишь, если это твой человек, ты пронесешь через эту жизнь и радость, и горе, и родишь и воспитаешь детей», — добавила она.
Сама Голикова не рожала. Дети есть у ее второго супруга Виктора Христенко, с которым она в браке с 2003 года.
По информации Росстата за 2022 год, 24% женщин в возрасте от 20 до 24 лет откладывают рождение первенца из‑за отсутствия семьи, 21% — жилья, 21% — постоянного дохода, еще 16% — хотят «пожить для себя».