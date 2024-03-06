Вице-премьер Голикова призвала россиянок рожать первенца до 24 лет. Собственных детей у нее нет

При создании семьи в 18 лет главное «не устать жить в этой семье», считает вице-премьер. «А с другой стороны — это очень классно. Потому что с этим человеком, если ты по-настоящему его любишь, если это твой человек, ты пронесешь через эту жизнь и радость, и горе, и родишь и воспитаешь детей», — добавила она.