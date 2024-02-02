В Госдуме девочкам до 18 посоветовали рожать и не поддержали обучение использованию презервативов

В Госдуме девочкам до 18 лет советуют не делать аборт, а родителям — принять раннюю беременность. Также одна из депутатов не поддерживает обучение детей использованию презервативов. Эти высказывания прозвучали на заседании рабочей группы по внедрению «семьеведения», передают «Ведомости».
По словам участницы думского комитета по охране здоровья Вероники Власовой, девушки-подростки в 40–50% случаев начинают половую жизнь в 15,5 года, и при этом «идет борьба» за каждую беременность. Она подчеркнула, что девушкам моложе 18 лет советуют сохранять беременность, потому что «быть молодыми родителями — это здорово».
«Как работать в этом направлении с подростками — это сегодня является нашей с вами проблемой. Как сделать, чтобы не скрывать проблему, но и не выпячивать ее, — не приходить [в школу] с презервативами и контрацептивами», — отметила Власова.
Член комитета по защите семьи Татьяна Ларионова заметила, что в 1990-х, во время кампании по половому воспитанию в школах, родители выступили против обучения детей обращению с презервативами.
«Я сама мама, бабушка и тоже, несмотря на то что понимала — это важно и нужно, но вот этот клич „Дай презерватив, чтобы избежать беременности“ — он был излишним», — подчеркнула она.
По мнению детского специалиста по профилактической медицине Лейлы Намазовой-Барановой, родители должны быть готовы принять раннюю беременность девочек. Она сказала, что современные дети более развиты с точки зрения физиологических функций, но более инфантильны.
«У них совершенно отсутствует понимание, что медицинский аборт — это тоже аборт. Они думают, что таблеточки, которые они пьют, — это простое решение их проблемы, не понимая, что это такой же вред здоровью, может даже и больший, чем обычный аборт».