В Госдуму внесли законопроект, регулирующий освобождение участников СВО от уголовной ответственности

В Госдуму внесли законопроект, который регулирует механизм освобождения от уголовной ответственности участников боевых действий на территории Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».
Обстоятельствами для условного освобождения или погашения судимости станет получение госнаграды, а также увольнение с военной службы по состоянию здоровья, либо в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе, либо в связи с окончанием периода мобилизации.
Освобождение от уголовного наказания коснется подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, кроме некоторых преступлений против общественной безопасности и основ конституционного строя и безопасности государства, а также осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства, или причастных к терроризму.
Контролировать поведение таких контрактников будет командование воинской части. Если во время воинской службы человек совершит новое преступление, суд назначит наказание по совокупности приговоров.
Закон, который разрешает освобождать от уголовного наказания осужденных и обвиняемых, которые заключили контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или в военное время, приняли летом 2023 года. Новый документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.