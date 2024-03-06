В Госдуму внесли законопроект, регулирующий освобождение участников СВО от уголовной ответственности

Освобождение от уголовного наказания коснется подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести, кроме некоторых преступлений против общественной безопасности и основ конституционного строя и безопасности государства, а также осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства, или причастных к терроризму.