Участников военной операции освободят от ответственности за нетяжкие преступления

В этот же день Госдума приняла законопроект, который разрешает призывать осужденных на военную службу по контракту. Заключить контракт с Минобороны смогут как граждане с судимостью, так и те, у которых судимость снята или погашена. Исключения составят люди, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, к примеру терроризм, госизмену или шпионаж.