Участников военной операции освободят от ответственности за нетяжкие преступления

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который освободит участников спецоперации от уголовной ответственности за нетяжкие преступления, совершенные ими до вступления в силу этого закона.
Документ опубликован в базе законопроектов на сайте ГД. Его авторы — сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также первый замглавы этого комитета Ирина Панькина. Все они члены партии «Единая Россия».
Поправки коснутся мобилизованных и тех, кто заключил контракт с Минобороны. Их предлагают освободить от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести после окончания службы или получения госнаграды.
Подавать ходатайство о приостановке или прекращении уголовных дел против военных должны будут командования воинских частей. Они же должны будут контролировать поведение бывших военных.
В пояснительной записке проекта сказано: «Законопроект не противоречит, предусмотренным уголовным законодательством принципам, а правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации» (пунктуация и орфография сохранены. — Прим. ред.).
В этот же день Госдума приняла законопроект, который разрешает призывать осужденных на военную службу по контракту. Заключить контракт с Минобороны смогут как граждане с судимостью, так и те, у которых судимость снята или погашена. Исключения составят люди, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления, к примеру терроризм, госизмену или шпионаж.
Также на военную службу по контракту можно будет привлекать ограниченно годных по состоянию здоровья, если они не имеют заболеваний из списка, утвержденного Минобороны. Правила будут действовать во время военного положения, военного времени или мобилизации.
Людей с судимостью начали привлекать из колоний на военную операцию через несколько месяцев после ее старта. Тех, кто отслужил обговоренный срок и остался жив, освобождают от ответственности. Неделю назад Владимир Путин признался, что подписывает указы о помиловании заключенных — участников боевых действий. Сейчас такие указы не понадобятся.