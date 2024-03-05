Кирстен Данст заявила, что опыт съемок в «Падении империи» оставил ее с ПТСР

Американская актриса Кирстен Данст, известная по «Меланхолии» и «Девственницам-самоубийцам», заявила изданию Marie Claire, что опыт съемок в фильме «Падение империи» оставил ее с посттравматическим стрессовым расстройством.
Данст поделилась в ее первом за два года интервью, каково было вернуться к работе после перерыва, связанного с рождением и воспитанием детей. Актриса призналась, что после релиза «Власти пса» ей предлагали роли только «грустных мам».
«Честно говоря, это было сложно для меня… потому что мне нужно кормить себя. Самое трудное — это быть мамой и не чувствовать, будто у тебя есть что‑то собственное. Так с каждой матерью, не только со мной», — сказала Данст.
Однако персонаж из «Падения империи» оказался совсем не «грустной мамой». В фильме Данст сыграла фотожурналистку, которая с риском для собственной жизни освещает события на фронте, в который превращаются США.
«Существует определенно меньше хороших ролей для женщин моего возраста. <…> Вот почему я согласилась сняться в „Падении империи“», — заявила актриса. «Когда я прочитала сценарий, я подумала, что никогда не делала ничего подобного», — добавила она.
Некоторые сцены из фильма шокировали Данст «до глубины души». На съемках артистка столкнулась с массивными взрывами и жестокими перестрелками, которые оказались очень реалистичными.
«У меня было ПТСР на протяжении двух недель точно. Я помню, как приходила домой и ужинала, и чувствовала себя по-настоящему опустошенной», — рассказала Данст.
Режиссер картины Алекс Гарленд считал, что актрисе необходимо «позволить себе пожить внутри фильма и ощутить реальность моментов». Получившийся результат работы Данст кинематографист назвал «мастер-классом по актерскому мастерству».
Сама актриса в интервью призналась, что актерство чуть было не наскучило ей более 20 лет назад. На рубеже своих 30 лет Данст казалось, что она играет «для других людей, не для себя».
Интерес к профессии Кирстен помогла вернуть коуч Грета Сикэт, она начала Данст обращаться к подсознанию. Это обогатило актерские навыки кинозвезды и сделало ее увереннее в работе.
Свежий результат творческого долголетия Данст можно будет увидеть на экранах с 16 мая. «Думаю, это поучительная история. Басня о том, что происходит, когда люди не общаются друг с другом и перестают видеть друг в друге людей», — прокомментировала «Падение империи» актриса.
Трейлер фильма можно посмотреть здесь. В нем, помимо Данст, снялись Ник Офферман, Вагнер Мора, Кейли Спэни, Стивен МакКинли Хендерсон и Соноя Мидзуно.