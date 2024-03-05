В Туле закрыли культурный центр «Типография» после срыва вечеринки «про открытость и сексуальность»

«Мы можем оспаривать основания для расторжения договора, но это требует ресурсов. В первую очередь это долго, а закрыть доступ в помещение нам могут уже в этот понедельник. В таком случае арендодатель сможет распоряжаться всем, что останется внутри. Попытки договориться, чтобы нам дали доработать весенний сезон и нормально попрощаться, ни к чему не привели. К тому же, по слухам, все здание планируют сносить в 2024 году. Поэтому мы приняли решение до конца этой недели съехать», — написали представители центра в соцсетях.