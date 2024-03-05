В Туле закрыли культурный центр «Типография» после срыва вечеринки «про открытость и сексуальность»

Сотрудники тульского культурного центра «Типография» объявили о закрытии пространства, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам команды центра, в феврале у здания, в котором находится «Типография», сменился собственник. Им стал тульский застройщик CЗ «Панорама», который предположительно входит в группу компаний ГК «Стройальянс» Руслана Борчхадзе — сотрудники КЦ настаивают, что с ними общались именно их представители.
Вскоре «Типографии» пришло письмо, в котором собственник заявил о разрыве договора в одностороннем порядке по причине «нецелевого использования помещения» под культурно-развлекательный центр. Пространство потребовали освободить до 1 марта — вскоре команда центра добилась 10-дневной отсрочки, предусмотренной контрактом.
«Мы можем оспаривать основания для расторжения договора, но это требует ресурсов. В первую очередь это долго, а закрыть доступ в помещение нам могут уже в этот понедельник. В таком случае арендодатель сможет распоряжаться всем, что останется внутри. Попытки договориться, чтобы нам дали доработать весенний сезон и нормально попрощаться, ни к чему не привели. К тому же, по слухам, все здание планируют сносить в 2024 году. Поэтому мы приняли решение до конца этой недели съехать», — написали представители центра в соцсетях.
В середине февраля полиция сорвала в клубе «safe space вечеринку» Amore Party про «любовь, открытость и сексуальность». Посетители пожаловались на избиения и оскорбления со стороны силовиков.
По информации «Осторожно, новости», часть людей вывели на улицу, некоторых из них били, одного мужчину повалили на землю и с криками начали избивать по лицу. Среди присутствующих искали несовершеннолетних, сотрудников госучреждений, сторонников ЛГБТ*, Алексея Навального, а также противников СВО. На некоторых составили протоколы за ЛГБТ-пропаганду (ч. 1 ст. 6.21 КоАП).
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.