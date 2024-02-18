В Туле силовики сорвали вечеринку «про сексуальность и открытость»

«‎Кто не ложился — ******* (избивали) жестко. Кто неправильно ложился, тех ******* (избвивали). Кого‑то били шокером», — приводит издание слова посетителя. Он добавляет, что «‎люди в масках и с автоматами», а также в гражданском снимали их на видео, «‎унижали, оскорбляли».