В Туле силовики сорвали вечеринку «про сексуальность и открытость»

В Туле полицейские сорвали вечеринку Amore Party в культурном центре «Типография», пишет «Осторожно, новости». Посетители пожаловались на избиения и оскорбления со стороны силовиков.
Сотрудники МВД пришли в центр, где устроили «safe space-вечеринку» про «любовь, открытость и сексуальность», уточняет канал. Организаторы хотели отметить год со дня первого подобного мероприятия, но им помешали.
«К „Типографии“ приехал автомобиль с большим количеством полицейских, которые ворвались внутрь. Часть людей вывели на улицу, некоторых из них били, одного мужчину повалили на землю и с криками начали избивать по лицу (это делал сотрудник в гражданской одежде)», — уточняет канал.
«Кто не ложился — ******* (избивали) жестко. Кто неправильно ложился, тех ******* (избвивали). Кого‑то били шокером», — приводит издание слова посетителя. Он добавляет, что «люди в масках и с автоматами», а также в гражданском снимали их на видео, «унижали, оскорбляли».
«Потом нас увели в коридор, где заставляли приседать бесконечное количество раз. Кто приседал неправильно, тех ******* (били)», — продолжает очевидец. По информации «Осторожно, новости», среди присутствующих искали несовершеннолетних, сотрудников госучреждений, сторонников ЛГБТ*, Алексея Навального, а также противников СВО. На некоторых составили протоколы за «ЛГБТ-пропаганду» (ч. 1 ст. 6.21 КоАП).
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.