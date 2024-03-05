Юэн МакГрегор глядит на город в трейлере «Джентльмена в Москве»

Showtime выпустил трейлер сериала «Джентльмен в Москве» в преддверии выхода 29 марта. Стриминг адаптировал одноименный роман Амора Тоулза и взял Юэна МакГрегора на главную роль.
Шоу в восьми эпизодах рассказывает о графе Александре Ростове, который после революции 1917 года оказывается под следствием за давно написанное стихотворение. Советская власть отправляет его на отбывание наказания в отель «Метрополь» и грозит смертью, если тот выйдет оттуда.
За дверями отеля проходят бурные десятилетия, насыщенные событиями. Тем временем Ростов, строя новую жизнь в стенах «Метрополя», открывает истинную ценность дружбы, семьи и любви.
В сериале также снялась Мэри Элизабет Уинстед в роли гламурной киноактрисы Анны Урбановой, которая сделала себя сама, Алекса Гудолл — в роли юной подруги графа Нины, Джонни Харрис — конфликтующего офицера тайной полиции Осипа, Фехинти Балоган — лучшего друга графа по университету Мишки.
«Джентльмен в Москве» производится Lionsgate Television совместно с Paramount.