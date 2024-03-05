Юэн МакГрегор глядит на город в трейлере «Джентльмена в Москве»

Шоу в восьми эпизодах рассказывает о графе Александре Ростове, который после революции 1917 года оказывается под следствием за давно написанное стихотворение. Советская власть отправляет его на отбывание наказания в отель «Метрополь» и грозит смертью, если тот выйдет оттуда.