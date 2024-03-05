В Госдуме предложили лишить артистов-иноагентов авторских вознаграждений

Сегодня в 13:30
Фото: Агентство «Москва»

В Госдуме предложили запретить выплачивать вознаграждения по авторским и смежным правам артистам, которых признали иноагентами. О том, что ему поступают предложения с такими инициативами, заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, передает «Би-би-си».

Он уточнил, что речь идет об артистах, музыкантах, писателях и «всех тех, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей». «Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан. А как вы считаете?» — добавил Володин в своем телеграм-канале.

Инициативу уже поддержал глава думского комитета Василий Пискарев. По его словам, предложение планируют обсудить в нижней палате парламента уже на следующей неделе.

В конце февраля 2024-го Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов. Его авторами стали 395 депутатов. Согласно ему, размещение рекламы в соцсетях и на сайтах иноагентов будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей.

Закон уже повлиял на деятельность многих блогеров и журналистов, внесенных в список иноагентов. Так, Катерина Гордеева* остановила работу над шоу «Скажи Гордеевой», а Алексей Пивоваров* заявил, что значительно сократит команду «Редакции». «Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал он.

* Алексей Пивоваров и Катерина Гордеева внесены Минюстом в список иностранных агентов.

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