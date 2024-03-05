В Госдуме предложили лишить артистов-иноагентов авторских вознаграждений

Закон уже повлиял на деятельность многих блогеров и журналистов, внесенных в список иноагентов. Так, Катерина Гордеева* остановила работу над шоу «Скажи Гордеевой», а Алексей Пивоваров* заявил, что значительно сократит команду «Редакции». «Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — написал он.