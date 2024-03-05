Съемки четвертой части «Плохих парней» завершились

Уилл Смит и Мартин Лоуренс сообщили о завершении съемок четвертого фильма из серии «Плохие парни». Они выложили первый кадр из грядущего релиза.
Исполнители главных ролей объявили о старте производства «Плохих парней-4» 31 января 2023 года. Тогда лента находилась на ранней стадии препродакшена в студии.
© Фото: @willsmith/X
Сюжет будущего фильма не раскрывается. Режиссерами выступили Биляль Фаллах и Адиль Эль Арби, которые уже снимали «Плохих парней навсегда».
В кинотеатрах четвертая часть появится 7 июня.