Съемки четвертой части «Плохих парней» завершились

Сегодня в 10:58
Фото: кадр из фильма «Плохие парни навсегда»/Sony Pictures

Уилл Смит и Мартин Лоуренс сообщили о завершении съемок четвертого фильма из серии «Плохие парни». Они выложили первый кадр из грядущего релиза.

Исполнители главных ролей объявили о старте производства «Плохих парней-4» 31 января 2023 года. Тогда лента находилась на ранней стадии препродакшена в студии.

© Фото: @willsmith/X

Сюжет будущего фильма не раскрывается. Режиссерами выступили Биляль Фаллах и Адиль Эль Арби, которые уже снимали «Плохих парней навсегда».

В кинотеатрах четвертая часть появится 7 июня.

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