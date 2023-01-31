Уилл Смит и Мартин Лоуренс объявили о производстве «Плохих парней-4»

Уилл Смит и Мартин Лоуренс объявили в своих соцсетях, что они воссоединятся для работы над четвертым фильмом «Плохие парни», который сейчас находится на ранней стадии пре-продакшна на студии.
«У меня для вас есть новость. Я дам вам всем подсказку», — говорит в видео Уилл Смит, качая головой под песню «Shake Ya Tailfeather» из «Плохих парней-2».
Режиссерами будущей картины выступят Билал Фалла и Адиль Эль Арби, которые уже снимали «Плохих парней навсегда». В 2020 году эта лента собрала в мировом прокате более 426 млн долларов.
Продюсировать фильм вновь будут Джерри Брукхаймер, Смит для Вестбрука, Даг Белград и Чад Оман. Когда четвертую часть «Плохих парней» начнут снимать, и когда ее выпустят, пока неизвестно.
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