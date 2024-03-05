На концерте Дрейк пообещал закрыть ипотеку покойной матери фаната

Во время своего концерта в Канзас-Сити Дрейк пообещал выплатить ипотеку покойной матери фаната в размере 160 тыс. долларов. Зритель из первых рядов передал рэперу записку с просьбой расплатиться за материнский дом.
«Это правда? Тут написано: „Заплати за дом моей мамы, царство ей небесное“. Твоя мама умерла? И ты должен… непогашенный остаток? Это много денег, но знаешь что? Я собираюсь выкупить за тебя дом твоей мамы», — сказал Дрейк со сцены. Умершую женщину зовут Дженнифер Шумер.
По словам Дрейка, этот «позыв исходит из него». «Пусть покоится с миром твоя мама», — сказал исполнитель.
Автор «Hotline Bling» уже не первый раз обещает своим поклонникам большие суммы денег. В прошлом месяце во время выступления в Питтсбурге в рамках своего тура Дрейк пообещал подарить пережившей рак девушке 50 тыс. долларов. В другой раз рэпер подарил 100 тыс. зрителю, который закончил курс химиотерапии.
В конце января Дрейк потерял 700 тыс. долларов на чемпионском бое UFC, сделав ставку не на того. Американский боец смешанного стиля Шон Стриклэнд проиграл чемпионский пояс, чего явно не ожидал рэпер.