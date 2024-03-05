На концерте Дрейк пообещал закрыть ипотеку покойной матери фаната

«Это правда? Тут написано: „Заплати за дом моей мамы, царство ей небесное“. Твоя мама умерла? И ты должен… непогашенный остаток? Это много денег, но знаешь что? Я собираюсь выкупить за тебя дом твоей мамы», — сказал Дрейк со сцены. Умершую женщину зовут Дженнифер Шумер.