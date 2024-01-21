Дрейк потерял 700 тыс. долларов на чемпионском бое UFC, сделав ставку не на того

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:22
Фото: The Come up Show/Flickr

Дрейк сделал ставку в размере 700 тыс. долларов на победу Шона Стриклэнда, но тот потерял чемпионский пояс, а рэпер — деньги. За поражением он наблюдал со зрительских мест в Торонто.

Артист рассказал всем о своей ставке с коэффициентом 1,97 в соцсетях за день до боя. Стриклэнд впервые проводил защиту титула и уступил раздельным решением судей.

В сети давно знакомы с таким явлением, как «проклятие Дрейка»: если артист ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или поддерживает любым другим способом, то его фаворита ждет поражение. Шутка зародилась еще в 2016 году, когда баскетбольный клуб «Голден Стэйт», установивший рекорд НБА по соотношению и количеству побед и поражений (73:9) в регулярном сезоне, выигрывая в финальной серии у «Кливленд Кавальерс» со счетом 3:1, проиграл три следующих матча и всю серию, что случилось в НБА впервые.

Затем «проклятие Дрейка» заметили после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором — рэпер ставил на второго. В 2022 году Дрейк сделал ставку на бойца UFC в полусреднем весе Камару Усмана, которого неожиданно нокаутировали в последнем раунде. Дрейк также поддержал «Барселону», чтобы она обыграла «Реал», но матч закончился со счетом 3:1 в пользу мадридских футболистов.

Перед финалом ЧМ по футболу в Катаре Дрейк поставил на победу сборной Аргентины, а пользователи уже начали бояться, что ей не видать кубка. Однако команда Лионеля Месси все же победила.

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