Ребекка Фергюсон сыграет с Крисом Праттом в фильме «Милосердие» Тимура Бекмамбетова

Шведская актриса Ребекка Фергюсон («Дюна», «Миссия невыполнима: Последствия») снимется вместе с Крисом Праттом («Мир юрского периода», «Стражи Галактики») в фильме «Милосердие» («Mercy») Тимура Бекмамбетова. Об этом сообщил Deadline.
Научно-фантастический триллер выпустит студия Amazon MGM. Сценарий картины написал Марко ван Белль («Артур и Мерлин»). Продюсером проекта станет Чарльз Ровен («Оппенгеймер»). Съемки ленты начнутся весной.
Будущий фильм расскажет о недалеком будущем, где смертная казнь стала привычным наказанием за многие проступки. Героя картины, детектива в исполнении Пратта, обвинят в жестоком преступлении — и ему придется доказывать невиновность.
По информации СМИ, студия Amazon MGM возлагает большие надежды на этот проект. Он станет первой режиссерской работой Бекмамбетова («Ночной дозор», «Елки») с 2021 года, когда на экраны вышел «Девятаев», и первым зарубежным фильмом со времен представленного в 2018 году «Профиля».
Ранеее Ребекка Фергюсом призналась в интервью, что однажды коллега накричал на нее прямо на съемочной площадке. Актриса не назвала имени обидчика, поэтому соцсети заполонили сообщения с предположениями, кем мог быть грубиян.