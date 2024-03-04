Ребекка Фергюсон сыграет с Крисом Праттом в фильме «Милосердие» Тимура Бекмамбетова

По информации СМИ, студия Amazon MGM возлагает большие надежды на этот проект. Он станет первой режиссерской работой Бекмамбетова («Ночной дозор», «Елки») с 2021 года, когда на экраны вышел «Девятаев», и первым зарубежным фильмом со времен представленного в 2018 году «Профиля».