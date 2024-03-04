Во Всемирном русском народном соборе призвали запретить витч-хаус как экстремизм

В эфире «Царьграда» Тюренков сравнил витч-хаус с блэк-металом, сообщив, что представители последнего тоже не относили себя к сатанистам. Представитель ВРНС выразил надежду, что российские правоохранительные органы «прекратят деятельность подобных организаций».