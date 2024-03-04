Во Всемирном русском народном соборе призвали запретить витч-хаус как экстремизм

Сегодня в 21:02
Иллюстрация: Electric Division/«Яндекс Музыка»

Витч-хаус — это явно экстремистское движение оккультной направленности, считает пресс-секретарь Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Тюренков.

В эфире «Царьграда» Тюренков сравнил витч-хаус с блэк-металом, сообщив, что представители последнего тоже не относили себя к сатанистам. Представитель ВРНС выразил надежду, что российские правоохранительные органы «прекратят деятельность подобных организаций».

Всемирный русский народный собор — общественная организация, основанная в 1993 году под эгидой РПЦ. Витч-хаус — жанр электронной экспериментальной музыки, который возник в конце 2000-х и пережил пик популярности в первой половине 2010-х.

Недавно другой представитель РПЦ — протоиерей Игорь Аксенов — предложил ввести в старших классах уроки целомудрия. По его мнению, среди подростков следует распространять «футболки девственности», кулоны и кольца целомудрия, это должно стать субкультурой.

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