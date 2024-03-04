В РПЦ предложили ввести уроки целомудрия

«Я не думаю, что нужно стесняться об этом говорить старшеклассникам. Сегодня, когда все сидят в смартфонах, интернете, они это все узнают без родителей в 12 и 13 лет. А вот поговорить о последствиях, о преимуществах целомудрия обязательно надо. И эта программа должна быть обязательно ориентирована на достижение твоего личного счастья», — заявил протоиерей.