В РПЦ предложили ввести уроки целомудрия

Целомудрие — главный фактор репродуктивного здоровья подростков. С такой темой на международном Гиппократовском медицинском форуме выступил протоиерей Игорь Аксенов из Выборга. Содержание его лекции пересказали «Московский комсомолец» и «Кровавая барыня».
По мнению Аксенова, для старших классов нужно подготовить программу по стимулированию подросткового целомудрия. Среди подростков следует распространять «футболки девственности», кулоны и кольца целомудрия — это должно стать субкультурой, считает священник.
Он предлагает учить старшеклассников, что внебрачная половая жизнь пагубно сказывается на психологическом и физическом здоровье, приводит к нежелательной беременности и венерическим заболеваниям, а рождение ребенка вне брака осложняет будущую жизнь.
Священник хочет внедрить торжественный обет для подростков, который они будут давать в храмах и на молодежных мероприятиях. На «футболках девственности» он предлагает писать «я жду», «давай подождем», «настоящая любовь ждет». Надписи могут быть и на английском.
«Я не думаю, что нужно стесняться об этом говорить старшеклассникам. Сегодня, когда все сидят в смартфонах, интернете, они это все узнают без родителей в 12 и 13 лет. А вот поговорить о последствиях, о преимуществах целомудрия обязательно надо. И эта программа должна быть обязательно ориентирована на достижение твоего личного счастья», — заявил протоиерей.