В Подмосковье вырыли туннель в сугробе между зеброй и тротуаром

В Наро-Фоминске появился туннель в большом сугробе, чтобы пешеходы смогли пройти через дорогу и выйти на тротуар. Администрация города пустилась на поиски «снежной пещеры», передает издание «Подъем».
«Если жители пошутили, но сотрудники ЖКХ вообще не имеют отношения к этой автомобильной дороге. Эта дорога региональная, и если это вообще она, то там и тротуар, и сама дорога, и придорожная полоса обслуживается Мосавтодором», — заявили в мэрии.
Власти Наро-Фоминская посетовали большое количество снега в этом году и заверили, что «сейчас потихонечку» снег вывозят. Наро-Фоминск они назвали «одним из самых чистых городов Подмосковья».
«А где конкретно это место, никто не знает, никто нам не сказал, что вот координаты, срочно ликвидируйте. <…> Мы прокатимся еще сегодня, специально посмотрим», — добавили там.
Автор видео предположил, что туннель вырыли коммунальщики. «Куда ж люди должны идти? Правильно, в сугроб! Тут коммунальные власти что придумали? Пещеру», — рассказал он. В соцсетях опасаются, что при потеплении снег может обрушиться на прохожих.
В декабре мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал убрать снег с улиц города в скором времени, если на них появится его фамилия. Он опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с сугробами, на которых написаны обращения к нему — «Кстенин, где техника?» и «Гора имени Кстенина».