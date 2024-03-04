В Подмосковье вырыли туннель в сугробе между зеброй и тротуаром

В декабре мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал убрать снег с улиц города в скором времени, если на них появится его фамилия. Он опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с сугробами, на которых написаны обращения к нему — «Кстенин, где техника?» и «Гора имени Кстенина».