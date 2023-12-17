Мэр Воронежа пообещал убрать снег с улиц после появления его фамилии на сугробах

Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал убрать снег с улиц города в скором времени. Он опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с сугробами, на которых написаны обращения к нему.
На приложенных фотографиях видно, что на сугробах написаны фразы «Кстенин, где техника?» и «Гора имени Кстенина». По словам мэра, эти сугробы были собраны как раз «под погрузку».
«Авторов надписей прошу не переживать. Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города», — написал Кстенин.
Воронежский градоначальник возложил ответственность за плохую уборку снега на управляющие компании. Их работу оценят «не только надзорные органы, но и собственники, которые своими руками исправляли ситуацию во дворах».
Поначалу снег убирали на магистралях — это «приоритетные задачи», а затем коммунальщики перейдут к расчистке «второстепенных проездов», вернут к штатному режиму работу мусоровозов и грузовиков, которые подвозят продукты к магазинам.
13 декабря в Воронеже выпало рекордное количество осадков, превысив норму на 125%.