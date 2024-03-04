В Голливуде вот-вот может начаться новая забастовка

Сегодня в 12:57
Фото: Nathan DeFiesta/Unsplash

Профсоюзы кино и телевидения готовы объявить очередную забастовку, если переговоры с голливудскими студиями 4 марта провалятся. Принимать участие в ней будут продюсеры, передает Deadline.

Международный альянс работников театральной сцены (IATSE), а также водители и работники сцены готовятся вести переговоры о медицинских и пенсионных пособиях с двумя другими профсоюзами «впервые с 1988 года». По другую сторону — Объединение продюсеров кино и телевидения США (AMPTP).

«Вы думаете, они извлекли урок в прошлом году, когда разобрались с двумя сильными профсоюзами. У этих профсоюзов, как и у всех нас, карманы неглубокие. У нас нет финансирования, но наша кишка не тонка. У нас есть смелость и убежденность, чтобы принять бой. И я думаю, все согласятся, что мы в отчаянии, и быть в отчаянии — это здорово. Быть в отчаянии означает, что нас не волнуют последствия наших действий», — заявил президент Teamsters Шон О’Брайен. Он назвал Amazon, Netflix, Sony и Disney «жадными корпорациями».

В декабре 2023 года члены Гильдии актеров (SAG-AFTRA) ратифицировали договор с Альянсом продюсеров, что официально положило конец их забастовке в Голливуде.

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