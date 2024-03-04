В Голливуде вот-вот может начаться новая забастовка

«Вы думаете, они извлекли урок в прошлом году, когда разобрались с двумя сильными профсоюзами. У этих профсоюзов, как и у всех нас, карманы неглубокие. У нас нет финансирования, но наша кишка не тонка. У нас есть смелость и убежденность, чтобы принять бой. И я думаю, все согласятся, что мы в отчаянии, и быть в отчаянии — это здорово. Быть в отчаянии означает, что нас не волнуют последствия наших действий», — заявил президент Teamsters Шон О’Брайен. Он назвал Amazon, Netflix, Sony и Disney «жадными корпорациями».