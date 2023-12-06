Гильдия актеров ратифицировала договор с Альянсом продюсеров. Это официально завершило забастовку

Сделка предусматривает повышение минимальных ставок на 7% в первый год действия соглашения и остаточный бонус в размере 40 млн долларов для актеров потоковых шоу. В нем также прописан пункт о первой в истории защите от использования ИИ. Согласно ему, актеры должны дать согласие на дублирование, а предполагаемое использование ИИ должно быть прописано в «разумно конкретных» условиях.