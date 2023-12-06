Реклама
Новости

Гильдия актеров ратифицировала договор с Альянсом продюсеров. Это официально завершило забастовку

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:55

Члены Гильдии актеров (SAG-AFTRA) ратифицировали договор с Альянсом продюсеров, что официально положило конец забастовке в Голливуде. Об этом сообщает Variety.

Документ был одобрен 78% проголосовавших. Явка составила 38%. «Этот договор — огромная победа для работающих артистов, и он знаменует собой начало новой эры для индустрии», — сказала президентка профсоюза Фрэн Дрешер.

SAG-AFTRA приостановила 118-дневную забастовку против крупных студий 8 ноября, достигнув предварительного соглашения. Однако, чтобы забастовка официально закончилась, соглашение должно быть ратифицировано.

Сделка предусматривает повышение минимальных ставок на 7% в первый год действия соглашения и остаточный бонус в размере 40 млн долларов для актеров потоковых шоу. В нем также прописан пункт о первой в истории защите от использования ИИ. Согласно ему, актеры должны дать согласие на дублирование, а предполагаемое использование ИИ должно быть прописано в «разумно конкретных» условиях.

Договор не запрещает студиям тренировать ИИ на изображениях актеров, чтобы создать «синтетических» исполнителей, не имеющих никакого сходства с реальными актерами. Профсоюз пытался наложить вето на такое использование, но студии отказались.

расскажите друзьям
люди
Фрэн Дрешер
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»