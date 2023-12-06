Гильдия актеров ратифицировала договор с Альянсом продюсеров. Это официально завершило забастовку

Члены Гильдии актеров (SAG-AFTRA) ратифицировали договор с Альянсом продюсеров, что официально положило конец забастовке в Голливуде. Об этом сообщает Variety.
Документ был одобрен 78% проголосовавших. Явка составила 38%. «Этот договор — огромная победа для работающих артистов, и он знаменует собой начало новой эры для индустрии», — сказала президентка профсоюза Фрэн Дрешер.
SAG-AFTRA приостановила 118-дневную забастовку против крупных студий 8 ноября, достигнув предварительного соглашения. Однако, чтобы забастовка официально закончилась, соглашение должно быть ратифицировано.
Сделка предусматривает повышение минимальных ставок на 7% в первый год действия соглашения и остаточный бонус в размере 40 млн долларов для актеров потоковых шоу. В нем также прописан пункт о первой в истории защите от использования ИИ. Согласно ему, актеры должны дать согласие на дублирование, а предполагаемое использование ИИ должно быть прописано в «разумно конкретных» условиях.
Договор не запрещает студиям тренировать ИИ на изображениях актеров, чтобы создать «синтетических» исполнителей, не имеющих никакого сходства с реальными актерами. Профсоюз пытался наложить вето на такое использование, но студии отказались.