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Блендер, лопата и робот-пылесос: забытые вещи в петербургском метро за эти полгода

Виктория Шанина
Сегодня в 20:50

За шесть месяцев 2022 года сотрудники Петербургского метрополитена нашли как минимум 3765 забытых пассажирами вещей. Пресс-служба метро рассказала «Фонтанке», что теряют чаще всего и какие предметы оказались неожиданностью.

Чаще всего пассажиры забывают сумки, рюкзаки и пакеты. В дождливую погоду — еще и зонты, естественно. В среднем таких случаев происходит 20 за день.

Что касается необычных находок, в этом году сотрудники обнаружили квадрокоптер, робот-пылесос, часы в оправе из камня с художественной резьбой, туристическую палатку, овощную рассаду, саженцы, связку книг и офисное кресло (к этому пункту больше всего вопросов: как вообще можно забыть про большое кресло?).

Другая частая проблема — упавшие на пути вещи. В среднем сотрудники метрополитена поднимают специальными щупами от 2 до 5 предметов в неделю. Чаще всего это мобильные телефоны, наушники, банковские карты и очки.

Конечно, и тут бывают интересные исключения. Так, на путях находили духи, детский самокат, блендер и снеговую лопату.

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