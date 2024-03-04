«Дюна-2» стартовала в два раза лучше первого фильма

Студия Warner Bros., стоящая за «Частью второй», ожидала 65 млн долларов на старте, а эксперты заранее прогнозировали сборы свыше 80 млн. В международном прокате сиквел «Дюны» добавил к общей сумме 97 млн долларов, увеличив бокс-офис до 178 млн.
«Это действительно проникло в культуру. Все признаки указывают на забег на продолжительную дистанцию», — заявила продюсер «Дюны: Части второй» Мэри Парент.
Как и первый фильм, сиквел «Дюны» пользуется особой популярностью в IMAX и других премиальных форматах. Их доля из общих сборов составляет 48% в США, а доля конкретно IMAX — 23%. Производство фильма, сопродюсером которого выступила Legendary Entertainment, обошлось в 190 млн долларов и дополнительные 100 млн на его продвижение.
«Дюна» 2021 года на старте собрала 41 млн долларов. На сборы ленты повлиял одновременных релиз в кинотеатрах и на стримингах. Вторая «Дюна» вдобавок получила выгоду от накопившегося спроса на блокбастеры, которых не было уже несколько недель. Сиквел при этом должен был выйти еще в ноябре 2023-го, но премьеру перенесли на март следующего года.