«Дюна-2» стартовала в два раза лучше первого фильма

«Дюна» 2021 года на старте собрала 41 млн долларов. На сборы ленты повлиял одновременных релиз в кинотеатрах и на стримингах. Вторая «Дюна» вдобавок получила выгоду от накопившегося спроса на блокбастеры, которых не было уже несколько недель. Сиквел при этом должен был выйти еще в ноябре 2023-го, но премьеру перенесли на март следующего года.